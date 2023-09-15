شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يخطط للدفع بـ محمود علاء وأوباما فى تشكيل الزمالك أمام بطل جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للبدء بالثنائى محمود علاء ويوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" أساسيان فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها فى الرابعة عصر غد السبت على ملعب عزام بتنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤمن أوسوريو بإمكانيات أوباما ومحمود علاء الفنية، خاصة أنه صاحب قرار عودتهما فى الانتقالات الصيفية الماضية، فضلاَ عن أن الثنائى مناسب جداً لطريقة لعبه وأفكاره التي ينفذها مع القلعة البيضاء.

في سياق متصل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيلياً و استشفائياً للاعبين على هامش المران الذي أقيم داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية و الاستشفائية المتنوعة تحت قيادة أفراد الجهازين الفني و الطبي، لعلاج الإرهاق البدني و العضلي في ظل رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى تنزانيا والتي استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي و علاء رجب مخطط الأحمال، على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.