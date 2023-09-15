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التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد العاصمة.. الشحات وأفشة وكهربا فى الهجوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف فى بطولة السوبر الأفريقى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة مكون من..

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة 

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومجدى أفشة

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعدما هزم الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية، بينما يدخل اتحاد العاصمة المباراة كونه بطل كأس الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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