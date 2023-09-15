شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا معسكره يوم 9 أكتوبر المقبل حتى 17 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمى حتى الآن.

واقترب منتخب مصر من مواجهة الجزائر وزامبيا وديا خلال المعسكر المقبل، لكن لم يتم الإعلان رسميا عنهما حتى الآن.

فى السياق ذاته برر البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أسباب الهزيمة أمام تونس بثلاثية مقابل هدف وحيد بعدم توافر الأسلحة التى كان يعتمد عليها فى كل مرة.

وقال فيتوريا، فى المؤتمر الصحفى: "مكنش معانا كل الأسلحة اللى بنوفرها كل مرة علشان نخش الماتش، ممكن الناس اللى بتنظم الدورى ميقدروش يعملوا أفضل، لأن الموقف صعب، لكن كلنا لازم نفكر إننا نلاقى الحل، لأن آه مش هيسمح لينا نكون على مستوى عالى".

وأوضح فيتوريا: "بعض اللاعبين حضروا معانا وهما متدربين مرتين أو 4 مباريات وملعبوش رسمى، وقت ما الخصم بتاعنا بيغير دخل لاعب من مانشستر يونايتد، أنا بقول كل دى ظروف المباراة، لكن أعجبت بالتزام اللاعبين فى المباراة".

وواصل فيتوريا: "يمكن ناس كتير في مصر كانت منتظرة الخسارة دي، لكن الخسارة ظهرت علشان نتحكم في الموقف أكتر، مفيش بطل بيكسب منافسات من غير لحظات خسارة، لازم في أمور مهمة نفكر فيها بشكل جدي، يعني بصراحة مكانش في أسلوب إننا نلعب مع فريق زي ده بالظروف دي".

وأردف المدير الفني للمنتخب الوطني: "شوف الخصم النهاردة جاي يلعب المباراة وبيحتفل بالهدف كأنه في نهائي واحنا مش قادرين نعمل ده، الأندية دلوقتي لاعيبتها مرتاحة لكن إحنا زعلانين ولاعيبتنا زعلانة".

وعن غياب لاعبي الأهلي أوضح: "المسألة مش الأهلي لكن أنا بتكلم عن النظام العام في مصر، ومفيش ولا معسكر أنا شعرت براحة رغم الفوز فى كل المباريات الماضية، لكن دائما يكون هناك مشاكل ويكون اللاعب وهو معنا لديه تركيز فى أمر آخر".

وخسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين وديا، الثلاثاء الماضى، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى كوت ديفوار يناير المقبل.