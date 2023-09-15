شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية للثلاثى الجديد فى صفوف طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البطاقة الدولية للثلاثى النيجيرى جودوين شيكا أوكوار والتونسى حسام بن محمد دقدوق والمصرى عمرو طارق لاتحاد الكرة بعد انضمامهم لصفوف طلائع الجيش بشكل رسمى فى فترة الانتقالات الصيفية التى انتهت مساء أمس الخميس.

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع النيجيرى جودوين شيكا أوكوار، مهاجم التعاون الليبى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على العقد، فى حضور اللواء أيمن المصرى، المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدنى مدير الكرة بالنادى، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

وكان جودوين قد خضع لفترة اختبار خلال معسكر الطلائع بالإسكندرية ونجح فى لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني ليطلب التعاقد مع اللاعب.

ونجح نادي طلائع الجيش فى التعاقد مع التونسي حسام بن محمد دقدوق، مدافع نادى الترجى التونسي، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب علي العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

نجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع عمرو طارق مدافع نادي ​نيويورك ريد بولز​ الأمريكي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد ليصبح الصفقة الثالثة عشرة عشرة للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووقع عمرو طارق علي العقد في حضور اللواء ايمن المصري المشرف العام على الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق.

وتعاقد طلائع الجيش مع 13 صفقة في الميركاتو الصيفى، بعدما ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق بجانب استعارة محمد حمدى زكي من أسوان لمدة موسم، وكذلك عمرو طارق فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.