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كاف يختار مصطفى عبده للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مصطفى عبده، نجم النادى الأهلى الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الأفريقى، خلال المباراة التى تجمع الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى مساء اليوم الجمعة.

وجاء اختيار "كاف" للكابتن مصطفى عبده للمشاركة فى تقديم كأس البطولة؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين فى القارة.

وسيقوم مصطفى عبده بالدخول إلى أرض الملعب قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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