آسياد هانغجو: سان جرمان يوافق على مشاركة لي كانغ-إين مع كوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - سيول: وافق باريس سان جرمان الفرنسي على انضمام لاعب وسطه الهجومي لي كانغ-إين إلى منتخب كوريا الجنوبية، للمشاركة في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية بدءاً من الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن اتحاد بلاده الجمعة.

وكان مدرب كوريا الجنوبية هوانغ سون-هونغ عبّر الخميس عن احباطه، لعدم إيضاح بطل فرنسا عما إذا كان لي سيشارك في ألعاب هانغجو من عدمه.

انضمّ لاعب الوسط الهجومي البالغ 22 عاماً إلى سان جرمان مقابل 22 مليون دولار هذا الصيف من ريال مايوركا الإسباني، لكنه غاب الشهر الماضي لاصابة بفخذه تعافى منها راهناً.

قال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان "بعد مناقشات، توصل سان جرمان والاتحاد الكوري الجنوبي إلى اتفاق ليل 14 أيلول/سبتمبر بأن لي كانغ-إين سيكون متاحاً للعب مع كوريا الجنوبية بعد مباراة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا".

تابع "من المقرّر أن يغادر لي فرنسا الأربعاء إلى هانغجو الصينية، للانضمام إلى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم المشارك في الألعاب الآسيوية".

ويستضيف سان جرمان بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء. في اليوم عينه، تفتتح كوريا الجنوبية مشوارها نحو ذهبية ثالثة متتالية في الألعاب، عندما تلعب مع الكويت.

ويتوقع أن يكون لي الذي خاض 14 مباراة دولية مع بلاده متواجداً في هانغجو لخوض مباراة الخميس ضمن دور المجموعات أمام تايلاند.

وتنحصر مشاركة اللاعبين دون 24 عاماً مع منتخبات الرجال، باستثناء ثلاثة فوق السن.

وكان النجم سون هيونغ-مين قاد كوريا الجنوبية إلى ذهبية 2018، بيد ان مهاجم توتنهام الإنكليزي سيغيب هذه المرّة ما يضع المزيد من الحمل على لي.