"كولر لن يغير طريقته".. نجم الأهلي يتوقع خطة الأحمر أمام اتحاد العاصمة



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيواصل الاعتماد على نفس طريقته في الموسم الماضي خلال لقاء اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن الأهم خلال اللقاء هي الحالة الفنية للاعبي الفريق.



وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حالة لاعبي الأهلي خلال اللقاء ستسهل الأمور، خصوصا بداية اللقاء، لو كان نجوم الفريق في أفضل مستوياتهم ستكون النتيجة لصالح الفريق، خصوصا محمد الشناوي وحسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، الأهلي لديه فرصة كبيرة بالمكسب".

وأضاف: "التشكيل المتوقع (الشناوي، هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، معلول، أليو ديانج، ومروان عطية، إمام عاشور، وكهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات) من الصعب دخول أكثر من لاعب جديد على التشكيلة".

وواصل: "أتمنى ظهور علي معلول بحالة جيدة في المباراة، ويجب أن يجد مساندة من لاعبي الوسط، لتقديم الأداء الهجومي المنتظر".

ويلقي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الجمعة، ببطولة السوبر الأفريقي وتقام في التاسعة مساء بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.