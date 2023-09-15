السوبر الأفريقي.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الجمعة، الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، بالسوبر الأفريقي.

وتعد هذه المباراة، افتتاحية للموسم الجديد، حيث يخوضها الاهلي بصفته بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما اتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية.

وتقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، عبر قناة بي إن سبورتس 6، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة حضور جماهيري كبير، في ظل الشعبية الكبرى للنادي الأهلي في السعودية، ونفس الأمر للفريق الجزائري.