"مستغرب من تصريحاته".. بركات يرد على ما قاله مدرب اتحاد العاصمة قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى محمد بركات، استغرابه من تصريحات عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري قبل لقاء الأهلي اليوم الجمعة في كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في السوبر الأفريقي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وقال بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن السوبر الأفريقي ليس مباراة استعراضية كما قال مدرب اتحاد العاصمة مؤكداً أن المباراة ستكون قوية وتساوي بطولة.

وأوضح أن بن شيخة تحدث أيضاً عن اعتزازه بلقب كأس السوبر الأفريقي الذي حققه في النسخة الماضية حين كان مدرباً لنهضة بركان المغربي.

وكان مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، أكد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن مواجهة الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي استعراضية كونها في بداية الموسم.