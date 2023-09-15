السوبر الأفريقي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة اتحاد العاصمة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع الخليج 365، التشكيل المتوقع للفريق الأول للنادي الأهلي، في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر له اليوم في بطولة السوبر الأفريقي.

وتقام مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء بتوقيت مصر، بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

واختتم الفريق الأحمر، مرانه أمس على ملعب المباراة، ووضع السويسري مارسيل كولر اللمسات النهائية على خطة الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".