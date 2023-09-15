السفير المصري يحضر مران الزمالك الختامي في تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، على زيارة المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصحبة أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة ، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام سفير مصر في تنزانيا بمصافحة الجهاز الفني للفريق ، ودار حديث بينه وبين مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق و محمد عبد المنصف مدرب الحراس و الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، و أكد لهم توفير كافة سبل الدعم للفريق لتحقيق الفوز على بطل جيبوتي.

و حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق على تحية السفير موجها له الشكر على المجهود المبذول مع بعثة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري