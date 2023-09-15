شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الأبطال "وش السعد" على الأهلى فى السوبر الأفريقى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار فى التاسعة مساء اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف فى المملكة العربية السعودية، حيث تقام المباراة المرتقبة بين الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى بطولة كأس السوبر الأفريقى 2023.

الأهلى يلعب المباراة باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا 2023، بفوزه على الوداد المغربى 3-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، خلال شهر يونيو الماضى.