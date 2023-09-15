شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الأبطال "وش السعد" على الأهلى فى السوبر الأفريقى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار فى التاسعة مساء اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف فى المملكة العربية السعودية، حيث تقام المباراة المرتقبة بين الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى بطولة كأس السوبر الأفريقى 2023.
الأهلى يلعب المباراة باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا 2023، بفوزه على الوداد المغربى 3-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، خلال شهر يونيو الماضى.
ومن مفارقات تتويج الأهلى بلقب السوبر الأفريقي، أنه لا يخسر البطولة وهو بطل دورى أبطال أفريقيا، ولا يتوج به وهو لقب الكونفدرالية أو كأس الكؤوس فى مسماها القديم.
وحقق الأهلى الثمانية ألقاب من السوبر عندما كان بطلا لدورى الأبطال فى نسخ 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، و2006 على حساب الجيش الملكى المغربى، و2007 على حساب النجم الساحى التونسى، و2009 على حساب حساب الصفاقسى التونسى، و2013 على حساب ليوباردز الكونغولى، و2014 على حساب الصفاقسى التونسي، وبعد غياب 7 سنوات، فاز الأهلي بالسوبر الأفريقي مرتين عام 2021، الأولى عندما هزم نهضة بركان المغربي في قطر بهدفين نظيفين يوم 28 مايو 2021، والثانية بعد فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء المباراة التي أقيمت يوم 22 ديسمبر 2021 في قطر بالتعادل بهدف لكل منهما.
فيما لم يتوج الأهلى بلقب السوبر عندما كان بطلا للكونفدرالية أو كأس الكئوس، بمسماها القديم، وتكرر الأمر فى نسخة 1994 عندما التقى الأهلى بطل أبطال الكؤوس مع الزمالك بطل دورى الأبطال وتوج به الزمالك بالهدف الشهير لأيمن منصور، قبل أن يخسر اللقب عام 2015 لحساب وفاق سطيف الجزائرى بركلات الجزاء بعد انتهاء الوفت الأصلى بالتعادل 1/1، حيث سجل عماد متعب هدف قاتل قبل ثوانى من نهاية المباراة.
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