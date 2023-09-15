شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى خفيف للاعبى الأهلى بفندق الإقامة قبل مواجهة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانا بدنيا خفيفا فى فندق الإقامة بمدينة الطائف؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الأفريقى.

وقام اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، بوضع برنامج إعداد بدنى مناسب للمباراة، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، فى إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس، بعدما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزا كبيرا وحماسا شديدا بين اللاعبين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.