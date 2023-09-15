شكرا لقرائتكم خبر عن النجيل الصناعى فى تنزانيا يدفع أوسوريو لتغيير خطة تدريب لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تغيير خطة تدريب لاعبى الفريق الأبيض فى مران اليوم، بسبب النجيل الصناعى على ملعب عزام بتنزانيا.

وخصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات خاصة بالكرة خلال المران الختامى الذى أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام بتنزانيا، للتأقلم على أرضية الملعب المغطاة بالنجيل الصناعي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات بمحيط الملعب بشكل كامل، لأداء تدريبات التمرير فيما بينهم، وحرص المدير الفني أوسوريو على أن تكون هذه الفقرة لعدة دقائق حتى يتعود اللاعبون على أرضية الملعب.

وقام مدحت عبد الهادى المدرب العام وأحمد مجدى المدرب المساعد بتحفيز اللاعبين خلال هذه الفقرة.

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محمد صبحى وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، تدريبات قوية على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الثلاثي على أمور فنية خاصة للتعامل بأفضل شكل مع التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء خاصة مع النجيل الصناعي، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع العرضيات.

وقام محمد عبد المنصف بالاجتماع بثلاثي الحراس وطالبهم بالتركيز الشديد والعمل على أن يكون كل حارس منهم جاهز بأفضل شكل ممكن سواء فنيا أو بدنيا .

ومنح عبد المنصف الثنائي الشاب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء تعليمات فنية خاصة وطالبهما بأن يكونا على أتم الاستعداد وفي قمة التركيز.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.