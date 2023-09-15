شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تحرك حافلة الأهلى استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فندق الإقامة بمدينة الطائف فى السابعة مساء اليوم، فى طريقها لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الأفريقى.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.