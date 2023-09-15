شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الإسماعيلى 8 أكتوبر فى الدورى باستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 8 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الأهلى والإسماعيلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى، وتنطلق المباراة فى تمام السابعة مساء.

ويفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".