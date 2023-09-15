شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للبطولة العربية بثلاثية فى شباك الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1996 توج الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية أبطال الدورى فى نسختها رقم 12، والتى استضافها النادى الأهلى بمشاركة 7 فرق وهى الأهلى المصرى، والرجاء البيضاوي المغربي، الهلال السعودي، الهلال السوداني، واتحاد بليدة الجزائري، شباب خدمات رفح الفلسطيني، الوحدات الأردنى، وجاء تتويج الأهلي باللقب بعد تفوقه في المباراة النهائية على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأهلي عن طريق مجدى طلبة من ضربة ركنية فى الدقيقة الثالثة خدعت حارس الرجاء، وتعادل نذير صلاح الدين "هداف البطولة" فى الدقيقة 19، وفى الشوط الثانى أعاد هادى خشبة التقدم مجددا للأهلى فى الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يؤكد وليد صلاح الدين الفوز بهدف عالمى فى الدقيقة الأخيرة.

مثل الأهلى بقيادة الألمانى راينر هولمان فى النهائى كل من: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، محمود أبو الدهب، محمد يوسف، مشير حنفي، أحمد نخلة (ياسر ريان)، هشام حنفى، هادى خشبة، مجدى طلبة (أسامة عرابى)، رضا عبد العال (وليد صلاح الدين)، أحمد عبد المنعم كشرى.

وساهم في تتويج الأهلي باللقب كل من عصام الحضرى، مصطفى كمال، حسام حسن، سمير كمونة، عمرو الحديدى، محمد شرف، سيد غريب.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

وفى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 2013 أقيمت القمة التاسعة أفريقيًا بين الأهلى والزمالك، ضمن فعاليات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت باستاد الجونة بالغردقة، وتمكن المارد الأحمر من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 4 / 2، تقدم الزمالك مبكرًا عن طريق عمر جابر في الدقيقة الرابعة، وتعادل وليد سليمان بعدها بخمسة دقائق، وفى الدقيقة 15 تقدم الأهلي بهدف سجله أحمد عبدالظاهر لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وفى الشوط الثاني عزز الأهلي تقدمه بهدفين آخرين سجلهما محمد أبوتريكة، وأحمد فتحي، قبل أن يسجل أحمد حسن كامل هدف تقليل الفارق قبل النهاية بثمانية دقائق.

جاء تشكيل الاهلى بقيادة محمد يوسف في القمة الأفريقية التاسعة مكونا من: شريف إكرامي، أحمد فتحي، وائل جمعة "كابتن الفريق"، محمد نجيب، سيد معوض، شهاب الدين أحمد، حسام عاشور، وليد سليمان "محمود حسن تريزيجية"، عبدالله السعيد، محمد أبوتريكة (أحمد شديد قناوي)، أحمد عبدالظاهر (الموريتاني دومنيك دا سيلفا).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حلمي طولان مكونا من : عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير أبوالعمايم (حازم إمام الصغير)، محمود فتح الله، حمادة طلبة، محمد عبدالشافي، عمر محمود جابر (أحمد حسن كامل)، نور السيد، أحمد توفيق، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد عيد عبدالملك (محمد إبراهيم أبواليزيد)، أحمد جعفر.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ويضمن الصعود لنصف النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عن 4 نقاط ويودع البطولة رسميا.