شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام اتحاد العاصمة.. حكاية أول سوبر أفريقى قبل النسخة رقم 32 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبحث الأهلى عن تعزيز رقمه القياسى فى بطولة كأس السوبر الأفريقى، عندما يلتقى مساء اليوم الجمعة شقيقه اتحاد العاصمة الجزائرى فى نهائى النسخة رقم 32 بمدينة الطائف السعودية.
ويعد الأهلى الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقى على مر التاريخ، حيث حقق اللقب فى 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك فى جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتى الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتى مازيمبى الكونغولى ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلى التونسى بلقبين هو والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى.
السوبر المرتقب بين الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى هو النسخة الثانية والثلاثين فى تاريخ البطولة القارية التي انطلقت عام 1993، بأول نهائي جمع بين أفريكا سبورتس الإيفواري والوداد المغربي وكان اللقب الأول من نصيب النادي الإيفواري الذي حسم النهائي لصالحه بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، لتتواصل المنافسات من يومها لحد الساعة.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الأفريقي التاسع في تاريخه وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز