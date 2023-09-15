شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام اتحاد العاصمة.. حكاية أول سوبر أفريقى قبل النسخة رقم 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الأهلى عن تعزيز رقمه القياسى فى بطولة كأس السوبر الأفريقى، عندما يلتقى مساء اليوم الجمعة شقيقه اتحاد العاصمة الجزائرى فى نهائى النسخة رقم 32 بمدينة الطائف السعودية.

ويعد الأهلى الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقى على مر التاريخ، حيث حقق اللقب فى 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك فى جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتى الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتى مازيمبى الكونغولى ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلى التونسى بلقبين هو والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى.