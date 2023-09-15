شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن اللقب التاسع واتحاد العاصمة يفتش عن اللقب الأول للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، تحديا جديدا مساء اليوم الجمعة عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي توج في يونيو الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي بـ3 أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

بينما على الجانب الآخر، توج اتحاد الجزائر بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على يانغ أفريكانز التنزاني بالهدف الاعتباري عقب التعادل 2-2، مستفيدا من فوزه على أرض منافسه 2-1، وخسارته على أرضه 0-1

يحتل الأهلي صدارة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بلقب السوبر حيث تمكن من حصد الكأس في 8 مناسبات سابقة ضد أندية عربية وأفريقية، وحقق الأهلي بطولة السوبر الأفريقي أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و 2020 و 2021، وفاز على كل من: كايزر تشفيز الجنوب الأفريقي والجيش الملكي والنجم الساحلي والصفاقسي التونسي على مرتين وليوباردز الكونغولي ونهضة بركان والرجاء المغربيان ويسعى بطل القارة الأفريقية لمواصلة هيمنته وسيطرته على هذه البطولة من خلال الفوز على فريق اتحاد العاصمة والوصول للقب التاسع ومواصلة تصدره للسجل الذهبي للبطولة.

في المقابل، يشارك اتحاد الجزائر في المباراة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 على حساب يانغ أفريكانز التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري.