شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصد السوبر الأفريقى 8 مرات تحت قيادة 5 مدربين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري لخوض أول مباراة خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، عندما يلتقي الفريقان فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي.

الأهلي يخوض المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2023، بفوزه على الوداد المغربي 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، خلال شهر يونيو الماضى.

في المقابل، يخوض اتحاد الجزائر منافسات كأس السوبر القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية 2023 على حساب يانج أفريكانز التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري.