شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة موديست.. 8 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام اتحاد العاصمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا 2023، مع اتحاد العاصمة، بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في مباراة كأس السوبر الأفريقي، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة كل من محمود متولى وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح بسبب الاصابة وكريم فؤاد وأكرم توفيق لعدم الجاهزية الفنية والفرنسى موديست بسبب عدم قيده.

ويتطلع الأهلي لحصد هذه البطولة لتكون "خير بداية" للموسم الجديد الذى ينافس فيه المارد الأحمر على جميع البطولات المحلية والقارية مثلما فعل فى الموسم الماضى، الذى توّج فيه بخمس بطولات، هي السوبر المصري "مرتين" وكأس مصر ودوري ابطال أفريقيا والدوري الممتاز.