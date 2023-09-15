كأس ديفيس: أستراليا تستعيد توازنها بفوزها على فرنسا

الرياص - اسماء السيد - باريس: استعادت استراليا توازنها في كأس ديفيس لكرة المضرب بفوزها على فرنسا، فيما تغلبت هولندا على الولايات المتحدة حاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب المسابقة الخميس.

في المقابل، اكتسحت كندا منافستها السويد لتبقى من دون هزيمة، وكذلك حصدت جمهورية التشيك فوزها الثاني من مواجهتين من خلال فوزها السهل على كوريا الجنوبية.

وكانت أستراليا، وصيفة الموسم المنصرم، بأمس الحاجة لتحقيق الفوز على فرنسا من اجل الاحتفاظ بحظوظها في التأهل الى الأدوار الاقصائية المقررة في ملقة الشهر المقبل بعد خسارتها أمام بريطانيا في مانشستر قبل 24 ساعة.

ومع تأهل اول منتخبَين من كل من المجموعات الاربع الى ربع النهائي، كانت اي خسارة محتملة امام فرنسا الفائزة في الجولة السابقة على سويسرا ستنهي آمال الاستراليين لحصد اللقب للمرة الـ 29 في تاريخهم.

واستهل الفريق الاسترالي المواجهة بصورة سيئة بعد فوز أدريان مانارينو على ماكس بورسيل 7-6 (4/7) و6-4، لكنّ اليكس دي مينور المصنّف الثاني عشر عالميًا عادل النتيجة بفوزه على أوغو أومبير 7-6 (2/7) و6-3 قبل ان يستكمل الثنائي ماثيو إيبدن وبورسيل قلب النتيجة بالفوز على ادوار روجيه-فاسلان في مواجهة الزوجي ليحققوا انتصارا مهما ضمن المجموعة الثانية.

وفازت كندا حاملة اللقب بسهولة على السويد 3-0 في بولونيا الايطالية، لتبقى بلا خسارة ضمن المجموعة الاولى بعد تفوقها على ايطاليا في الجولة الافتتاحية.

وحقّقت هولندا أكبر المفاجآت بإسقاطها الولايات المتحدة 2-1 في المجموعة الرابعة.

وتغلب بوتيك فان دي زاندشولب على تومي بول 7-6 (2/7) و6-2 قبل ان يتغلب تالون غريكسبور على فرانسيس تيافو الذي بلغ ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة.

وفاز الاميركيون بمواجهة الزوجي الهامشية.

وتتجه الانظار الى الجمعة حيث يقود نوفاك ديوكوفيتش صربيا في مواجهتها امام اسبانيا بعد ايام قليلة من فوزه بلقبه الـ 24 في البطولات الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز.