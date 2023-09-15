رسميا.. الإعلان عن موعد بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر اتحاد الكرة قرارا بإقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق في الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وكانت 3 فرق قد ضمنت المشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري، وهي: الأهلي (بطل الدوري)، وبيراميدز (وصيف بطل الدوري)، وسيراميكا (بطل كأس رابطة الأندية)، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال.

ومن المقرر أن تقام البطولة في أبوظبي بدولة الإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصري الممتاز.

وحدد نظام بطولة كأس السوبر المعلن أنه في حال حصل بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر، وهو نفس الحال إذا حصل بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية.

وسيتم شرح تفاصيل البطولة بشكل كامل من خلال مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر المقبل.