قادما من أودينيزي الإيطالي.. فاركو يتعاقد مع صلاح باشا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي فاركو عن إتمام صفقة جديدة بتعاقده مع صلاح باشا، لاعب منتخب مصر للشباب، قادمًا من صفوف أودينيزي الإيطالي.

وكشف نادي فاركو عن تعاقده مع صلاح باشا بنشره فيديو للقطات وأهداف اللاعب.

وعلق النادي على الفيديو قائلا: "العالمي يعود إلى أرض الوطن.. صلاح باشا فاركاوي".

وبدأ صلاح باشا مشواره مع كرة القدم ناشئًا ضمن صفوف إيه سي ميلان الإيطالي، ثم الانتقال إلى يوفنتوس، قبل أن يعود لمصر لاعبًا في ناشئي الأهلي عام 2016، ثم الخروج بعد عامين والعودة إلى إيطاليا عبر بوابة أودينيزي.

يشار إلى أن فريق فاركو حديث العهد قد أنهى الموسم الماضي ببطولة الدوري، محتلًا المركز التاسع في سلم الترتيب، برصيد 42 نقطة.

ويستعد فاركو لاستهلال مشواره ببطولة الدوري موسم 2023-2024، بمواجهة فيوتشر إف سي يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري.