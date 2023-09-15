شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يبحث عن نجمتين وتقليص الفارق مع ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى الأهلي المصري إلى تحقيق نجمته التاسعة في كأس السوبر الإفريقي وتقليص الفارق مع ريال مدريد الإسباني صاحب أكبر عدد من الألقاب القارية، إلى 3 ألقاب بدلاً من أربعة، عندما يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة عند العاشرة بتوقيت الإمارات على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية البطولة بعد تجارب ناجحة في كأسي السوبر الإسباني والإيطالي.

وحقق الأهلي السوبر الإفريقي 8 مرات من أصل عشر نهائيات خاضها، ويعود أول لقب لـ«المارد الأحمر» في البطولة إلى 2002 وآخرها في 2021، في حين خسر اللقب مرتين فقط في 1994 و 2015.

ويتصدر ريال مدريد أندية العالم فوزاً بالألقاب القارية (29 لقباً) يليه الأهلي (25 لقباً) وبوكاجونيور الأرجنتيني (22 لقباً) وبرشلونة (20 لقباً).

وتقف الخبرة إلى جانب الأهلي الذي يدربه السويسري كوبر ويضم مجموعة من نجوم المنتخب المصري يتقدمهم الحارس محمد الشناوي إلى جانب عدد من المحترفين.

وكان عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري الباحث مع فريقه عن النجمة الثانية على الصعيد الشخصي بعد تحقيقه اللقب مدرباً في النسخة الماضية مع نهضة بركان المغربي قد قال في المؤتمر الصحفي: سنفوز على الأهلي في حالة واحدة إذا كان دون مستواه المعروف، وإذا فاز الأهلي فالحياة لن تنتهي بالنسبة لنا.