شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من دي يونج عن مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، بالتعليق عن مشوار فريقه الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

وسوف يواجه برشلونة نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري، في افتتاح دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات لـ دي يونج: لم نتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين، لذلك لا يمكننا التحدث كثيرًا، علينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب أولًا.

وتابع: لدينا الثقة، لكن علينا أن نلعب المباريات، مجموعة العام الماضي كانت تبدو أكثر صعوبة من هذا العام.

وعن ظهور يامين لامال: لديه شيء مميز، لكنه لا يزال صغيرًا جدًا.

واستكمل: يمكنه بالفعل أن يقدم لنا الكثير في هذه اللحظة، ولكن أمامه سنوات عديدة ولديه مجال للتحسين، مثل أي شخص آخر، إذا استمر في التحسن والعمل.

واختتم عن مستواه الشخصي: أنا؟ لا يزال لدي الكثير لأحسنه.