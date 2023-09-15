شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ضد اتحاد العاصمة..حكاية 9 أندية شاركت فى السوبر دون الصعود لمنصة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد الأهلي صاحب اليد العليا في بطولة كأس السوبر الأفريقي، قبل مباراته المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، حين يلتقي الفريقان مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف السعودية.

لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا والتتويج باللقب التاسع في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع اتحاد العاصمة الجزائري لاعتلاء منصة التتويج للمرة الاولى فى تاريخه.

سبق لـ 9 أندية أفريقية خوض كأس السوبر الإفريقي ولكنها لم تكن محظوظة في الفوز وحمل اللقب القاري واكتفت بالوصافة على مدار مشاركتها وهي: فريق الصفاقسي التونسي وموتيبا بيمبي الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري والمقاولون المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي والملعب المالي والفتح الرباطي المغربي وليوباردز الكونغولي وكل هذه الفرق اكتفت بالوصافة لا غير ولم يسبق لها التتويج.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.