شكرا لقرائتكم خبر عن من هو بيير أتشو حكم مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلى واتحاد العاصمة الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية فى بطولة السوبر الأفريقي، ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وأبرز معلومات عن الحكم أتشو:

- أتشو من مواليد العاشر من أكتوبر لعام 1990، ويبلغ من العمر 30 عامًا ، ومحل ميلاده الجابون.

- لم يسبق لأتشو إدارة مباريات للأهلي في الفترة الماضية، في الوقت الذي ظهر كحكم رابع في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين المارد الأحمر والوداد والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وتوج خلالها الفريق الأحمر بالنجمة الـ11.

- أدار أتشو مباراتين لفريق بيراميدز، حيث حقق الفوز في مباراة وخسر الأخرى خلال مشار كته في بطولة الكونفدرالية.

- أدار أتشو مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024"، وانتهى اللقاء لصالح الفراعنة بنتيجة 2 - 0.

- آخر مباراة أدارها أتشو عندما تواجد كحكم رابع في لقاء باور ديناموز وأفريكان ستارز، التي انتهت بنتيجة 2 - 1، في لقاء دور الذهاب التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.