شكرا لقرائتكم قبل مواجهة بيتيس.. نجم يامال يواصل الصعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حطّم جناح برشلونة الشاب الإسباني من أصول مغربية لامين يامال أرقاماً قياسية عدّة خلال الايام الماضية، ويستطيع ان يستمر في ذلك بمواجهة ريال بيتيس يوم السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

أصبح يامال أصغر لاعب يُشارك كأساسي ويُسجّل مع المنتخب الاسباني، في تصفيات كأس أوروبا 2024 عن عمر 16 سنة، ليتمكّن من فرض نفسه على المستويين المحلي والدولي.

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وكان يامال قد أصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة عن عمر 15 عامًا و290 يومًا أمام بيتيس الموسم الماضي.

كما حطّم رقمًا قياسيًا آخر عندما أصبح أصغر لاعب يشارك كأساسي في الدوري الإسباني خلال القرن الـ 21، كما يعد أصغر لاعب يمرر تمريرة حاسمة في الحقبة ذاتها.

لم يتمكّن يامال بعد من التسجيل لمصلحة فريقه الكاتالوني، لكنه إذا فعل ذلك هذا الموسم، فسوف يحطّم رقم آنسو فاتي مع النادي اضافة الى الرقم القياسي العام في الدوري، والمُسجّل باسم لاعب ملقة الكاميروني فابريس أولينغا (16 عامًا و98 يومًا).

وبرز لاعب الجناح كرجل المباراة خلال فوز برشلونة على فياريال 4-3 في اغسطس الماضي، وبات أساسياً في فريقه في المباريات الثلاث الاخيرة التي انتهت جميعها بالفوز.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ومتصدر الترتيب ريال مدريد بعد أربع مباريات، وذلك بسبب تعادله في الجولة الاولى أمام خيتافي.

كانت تلك المباراة حاسمة لتشافي من اجل الدفع بجمال بهدف توفير بعض النشاط والسرعة والابداع، اضف الى ذلك حصول البرازيلي رافينيا على بطاقة حمراء، ما ترك مكاناً شاغراً على الجهة اليمنى.

وتعزّزت إمكانية مشاركة يامال هذا الموسم عقب رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي الى باريس سان جيرمان خلال الصيف.

وقال تشافي في وقت سابق من هذا الشهر "إنه لاعب ناضج رغم أنه يبلغ من العمر 16 عاما".

وأضاف "إنه يدرك ما يمر به وهو سعيد، وإدارة الموقف جيدة جدًا ولا توجد مشاكل في الوقت الحالي".

وتعرّض النادي الكاتالوني في فترات سابقة الى انتقادات واسعة على خلفية ما زعمه البعض بأنّ برشلونة يرمي باللاعبين الناشئين في "محرقته"، ما يؤدي الى تراجعهم.

إذ شارك بيدري غونزاليس لـ 70 مباراة في صفوف الفريق والمنتخب الاسباني في موسمه الاول ومن ثمّ عانى من الاصابات، في حين يشكّل فاتي المُعار حاليًا الى برايتون الانجليزي مثالا آخر.

وقال تشافي "علينا أن نفكر في الأمر بشكل إيجابي، إنه في مرحلة النضج والنمو، ونأمل ألا يحدث ذلك".

يغيب عن برشلونة في مواجهته على ملعب مونتجويك الاولمبي كل من بيدري والاوروغوياني رونالد أراوخو، حيث سيكون في مواجهة مألوفة امام الجناح المغربي عبدالصمد الزلزولي.

ووقع بيتيس مع الزلزولي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية ولا شك انّه سيكون احد مفاتيح اللعب بمواجهة فريقه السابق.

في المقابل، يستضيف ريال مدريد منافسه ريال سوسييداد الأحد ساعيا الى تعزيز موقعه في الصدارة.

ويتسلح فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بتألق نجمه الجديد الانكليزي جود بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الالماني خلال الصيف، وتمكن لاعب الوسط من تسجيل بداية رائعة في صفوف "ميرينغي" من خلال تسجيل 5 اهداف مع تمريرة حاسمة واحدة في أربع مباريات. وأسهم في ذلك في فوز ريال بمبارياته كافة في "لا ليغا" دون اي خسارة.

قال بيلينغهام (20 عاماً) انه يستمتع راهناً بالحرية التي يمنحه اياها أنشيلوتي "هذا دور (جديد) فيه حرية كبيرة. منحني مدربي وزملائي الرائعون هذه الحرية".

تابع "أعرف انه في النهاية يتوقف الأمر على الأسلوب الذي نتبعه.. فالفريق هو الأولوية، لكني أحببت تماماً اللعب في هذا المركز".

في المباراة الأخيرة ضد أوكرانيا يوم السبت، لعب بيلينغهام على الجهة اليسرى، ثم تغيّر الأمر أمام اسكتلندا حيث تموضع وراء الهداف هاري كين. الأمر مشابه لدوره مع ريال مدريد حيث يحقق بداية رائعة مع الفريق الأبيض، بعد قدومه من بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت تقارير اعلامية إسبانية ان ريال قد يستعيد في هذه المباراة خدمات اللاعبين الفرنسي فيرلان مندي وداني سيبايوس.

ومن جانب سوسييداد الذي لم يحقق سوى فوز واحد هذا الموسم، يقدّم لاعب جناح ريال مدريد السابق الياباني تاكي كوبو اداء رفيعا مع فريقه الباسكي حيث سجّل له هدفين في الفوز على غرناطة 5-3 في الجولة الماضية.

وفي عودته الى ملعبه السابق "سانتياغو برنابيو"، سيتطلع كوبو الى لفت الانظار واظهار ما خسره الفريق الملكي.

في المقابل، يحلّ جيرونا مفاجأة الدوري حتى اللحظة بحلوله ثانيا بعشر نقاط ضيفًا على غرناطة، فيما يواجه أتلتيكو مدريد الرابع مضيفه فالنسيا السبت.

- أرقام لافتة -

20 - نال خيتافي 20 بطاقة صفراء هذا الموسم بعد أربع مباريات فحسب

25 - يلعب حاليًا 25 لاعبا ارجنتينيًا في الدوري الاسباني، وهو الرقم الاعلى لأي بلد غير إسبانيا

56 - قام لاعب وسط برشلونة الهولندي فرنكي دي يونغ بأكبر عدد من التمريرات نحو الثلث الاخير من الملعب من اي لاعب آخر في الدوري.