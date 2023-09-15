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لأول مرة في تاريخه.. ماديسون يحصل على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد للقرش:

حصل جيمس ماديسون على أفضل لاعب في عن شهر أغسطس، لأول مرة في مسيرته، بعد طرح الدوري الإنجليزي تصويتا الأسبوع الماضي لأختيار أفضل لاعب.

تألق صانع الألعاب الإنجليزي منذ انضمامه إلى توتنهام قادما من ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سجل هدف وصنع هدفين، في ثلاث مباريات خاضها مع توتنهام في شهر أغسطس.

وقال ماديسون للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "لقد تم ترشيحي للجائزة عدة مرات، ولكن أول مرة أفوز بها، لذلك من الجميل أن يحدث هذا".

وأضاف: "الأمر ليس سهلًا أبدًا بالنسبة كلاعب جديد في نادٍ جديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، لذا إذا قالي لي أحد من قبل أنني سأفوز بها لن اصدقه".

واختتم: "لقد فاز العديد من الأسماء الكبيرة ونخبة اللاعبين في الماضي والحاضر بهذه الجائزة، لذا من الجيد أن أكون في هذه الفئة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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