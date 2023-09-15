فانتازي.. انخفاض سعر لاعب ليفربول اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 15 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم.

لاعبون انخفضت أسعارهم

سيدريك سواريس (أرسنال) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

دانجو واتارا (بورنموث) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

محمود داوود (برايتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

باسكال جروس (برايتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني.

جاي رودريجيز (بيرنلي) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

ديوجو جوتا (ليفربول) 7.9 مليون جنيه إسترليني.

جونجو شيلفي (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

أشلي يونج (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.