ثاني أسترالي يفوز بها.. بوستيكوجلو يحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

حصل أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام على جائزة أفضل مدرب عن شهر أغسطس، حيث أصبح ثاني مدرب أسترالي يفوز بجائزة الدوري الإنجليزي الشهرية.

أحدث بوستيكوجلو تأثيرًا كبيرا منذ توليه قيادة فريق توتنهام هوتسبير، حيث لم يتلقى أي هزيمة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، تعادل 2-2 مع برينتفورد وانتصارين متتاليين 2-0 على مانشستر يونايتد وبورنموث في شهر أغسطس.

جدير بالذكر، تغلب المدرب الأسترالي على منافسيه للفوز بالجائزة، ميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا، بالإضافة إلى يورجن كلوب وديفيد مويس.