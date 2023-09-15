فانتازي.. يورجن كلوب يكشف آخر تحديثات إصابة ألكسندر أرنولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يغيب الظهير الأيمن الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، عن مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بسبب الإصابة، والتي ستقام غدا السبت.

ومازال اللاعب يتعافى من الإصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها في مباراة فوز الريدز 3-0 على أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "ليس هناك أي قلق، إنه غير جاهز للمشاركة، كنا نعرف ذلك من قبل".

وأضاف: "لم يتدرب مع الفريق بعد وسيستغرق بعض الوقت، إنها ليست أسوأ إصابة في أوتار الركبة يمكن أن تتعرض لها، ولكنها إصابة في أوتار الركبة وبالكاد تُشفى في غضون أسبوعين، وهذا لم يحدث أيضًا".

واختتم: "بما أنه يستطيع أن يركض بالفعل، نأمل أن يتمكن من بدء الجري بالكرة في مطلع الأسبوع المقبل وبعد ذلك سنرى ونبدأ من هناك".