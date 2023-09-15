بعد إعلان الرابطة.. نكشف سر تأجيل مباراة القمة في الجولة العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة تفاصيل تأجيل 4 مباريات من الجولة العاشرة في الدوري المصري الممتاز، بينها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وكانت رابطة الأندية أعلنت بشكل رسمي صباح اليوم الجمعة جدول مباريات الدور الأول من الدوري المصري لهذا الموسم، وتضمن 4 مباريات مؤجلة.

وتم تأجيل مباراة الزمالك ضد الأهلي، والمقاولون العرب ضد بيراميدز، والإسماعيلي أمام فيوتشر، وسيراميكا كليوباترا ضد المصري البورسعيدي.

وعلم موقع الخليج 365 أن المباريات الأربع تأجلت بسبب تعارضها مع بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، المقرر أن تقام خلال الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة وضع في اعتباره احتمالية مشاركة الزمالك في كأس سوبر الأبطال وذلك في نفس توقيت مباراة قمة الدوري.

وتضم بطولة السوبر الجديدة بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه إنبي في نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، فيما يلعب الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي الآخر.