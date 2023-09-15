شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المصرية الأكثر تتويجاً بالسوبر الأفريقى قبل لقاء الأهلى واتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالطائف السعودية، مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويطمح الاهلى فى استمرار هيمنته على مستوى السوبر الأفريقي بعد أن تُوج باللقب 8 مرات سابقة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة في تاريخه.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.