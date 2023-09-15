شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأرتاسولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتى في الرابعة عصر غد السبت على ملعب عزام تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض ”الخليج 365” التفاصيل الخاصة بمباراة الزمالك وأرتا سولار في السطور التالية:

س.. ما هو الطاقم الذى يدير مباراة الزمالك وأرتا سولار ؟

ج.. يدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

س.. لماذا يلعب الزمالك مع بطل جيبوتى في تنزانيا ؟

ج.. تقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى تنزانيا، نظرًا لعدم اعتماد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ملعب أرتا سولار فى جيبوتى.

س.. ما هي غيابات الزمالك أمام أرتا سولار ؟

ج.. يغيب عن مباراة الزمالك وأرتا سولار كل من محمد عواد وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وأحمد زيزو بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، حيث تعرض ثنائي المنتخب للإصابة مع الفراعنة، بينما ما زال الثنائي محمد عواد وعبد الله جمعه يخوضان فترة تأهيل من الإصابة،ويغيب سامسون أكينيولا لأسباب فنية.

س.. ما هي قائمة الزمالك أمام أرتا سولار ؟

ج.. حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء،خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي،خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

س.. ما هو الزى الذى يخوض به الزمالك المباراة ؟

ج.. تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار على ارتداء الفريق الأبيض لزيه البديل باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه اللون الأخضر الفاتح.

س.. هل يوجد جماهير للزمالك في مباراة أرتا سولار ؟

ج.. تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى على حصول الفريق الأبيض على عدد من الدعوات لحضور الجالية المصرية المتواجدة في تنزانيا لمؤازرة الفريق في المباراة.

س.. ما هو ملعب وموعد مباراة الزمالك وأرتا سولار ؟

ج.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتى في الرابعة عصر غدا الأحد على ملعب عزام تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.