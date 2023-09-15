شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 15 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15 / 9 / 2023 ، العديد من الأخبار المهمة على رأسها اعلان جدول الدورى المصرى الجديد ، بجانب الكشف عن موعد معسكر منتخب مصر الأول المقبل.

عُقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها غدا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية فى بطولة السوبر الأفريقى.

منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل 9 أكتوبر

يبدأ منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا معسكره يوم 9 أكتوبر المقبل حتى 17 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمى حتى الآن.

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.