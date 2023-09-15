شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى مع الأندية الجزائرية قبل مواجهة اتحاد العاصمة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، حيث تقام المباراة المرتقبة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2023 بالتاسعة مساء اليوم الجمعة.

21 مباراة جمعت بين الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

بدأت مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية عام 1976، في أولى مشاركات الأهلي ببطولات الأندية الأفريقية، وكانت في دور الستة عشرة لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري مع نادي مولودية العاصمة، وفى الجزائر خسر الأهلي بثلاثية نظيفة، وعاد للقاهرة ليفوز بهدف من ضربة جزاء أحرزها محمود الخطيب وخرج من البطولة، وأكمل مولودية المشوار للنهاية وفاز بالبطولة.

عام 1981 كان مقررا أن تكون ثاني المواجهات مع نادي شبيبة القبائل في الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري، لكن وفاة الرئيس السادات أدت لاعتذار الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وصعد شبيبة القبائل للنهائي وفاز بالبطولة.

عام 1984 كان المواجهة مع نادي مولودية العاصمة الجزائرية في دور الستة عشرة لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، خسر الأهلي لقاء الذهاب بالجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة فاز الأهلي بنتيجة 3-1 أحرز الهداف طاهر أبو زيد هدفا، ومجدي عبد الغني هدفين، وصعد الأهلي لدور الثمانية، وأكمل مشواره وفاز بالبطولة.

عام 1988 لعب الأهلي مع وفاق سطيف في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، خسر الأهلي لقاء الذهاب في الجزائر بثنائية نظيفة، وفي القاهرة استطاع تعويض الهزيمة بالفوز بهدفين نظيفين أحرزهما علاء ميهوب وربيع ياسين، لكن وفاق سطيف استطاع الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالبطولة.

عام 2001 التقى الأهلي وشباب بلوزداد في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في القاهرة بهدف حسام غالي، وفي الجزائر كرر الفوز بقدم إبراهيم سعيد، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بلقبها.

عام 2005 التقى الأهلي في دور الستة عشرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة، وفاز في الجزائر بهدف محمد بركات، وتعادل في القاهرة بهدفين لكل فريق أحرز أهداف الأهلي عماد النحاس وعماد متعب، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بالبطولة.

عام 2006 التقى الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في القاهرة فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وفي الجزائر تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز في النهاية بلقبها.

عام 2010 التقى الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، خسر الأهلي في الجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمد ناجي جدو، وصعد الأهلي للدور نصف النهائي وخرج من البطولة بعد الخسارة من الترجي.

عام 2011 التقى الأهلي مع مولودية العاصمة في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في القاهرة فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما عماد متعب، وفي الجزائر تعادل الفريقان بدون أهداف، وجاء الأهلي ثالثا في مجموعته وخرج من البطولة.

عام 2015 التقى المارد الاحمر مع وفاق سطيف الجزائرى على منافس الأهلي في البطولة الحالية بمباراة كأس السوبر الافريقى، وفي مدينة البليدة الجزائرية تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي عماد متعب، وفاز وفاق سطيف بالبطولة بعد اللجوء لضربات الترجيح بنتيجة 6-5.

عام 2018 التقى الأهلى مع وفاق سطيف فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى ، وفاز المارد الاحمربهدفين دون رد في استاد الأهلي و السلام سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب، قبل أن يخسر الفريق في الإياب بهدفين لهدف، حيث تقدم وليد سليمان للأهلي قبل أن يسجل وفاق سطيف في ملعبه هدفين سجلهما محمد بكير وحسام الدين غشة ولكنه حصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية وخسر اللقب أمام الترجى.

عام 2022 التقى الاهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دوري الابطال الافريقى وفاز المارد الاحمر برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وهدف لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ليسجل أكبر فوز للمارد الاحمر على الاندية الجزائرية وفى مباراة العودة انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبهذا تكون محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 10 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 6 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.