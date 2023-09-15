شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملعب مباراة السوبر الأفريقى جاهز لاستقبال الأهلي واتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صوراً لملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف قبل ساعات من استضافة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي والمقرر لها التاسعة مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة.



ملعب السوبر الافريقي



ملعب السوبر الافريقي



ملعب السوبر الافريقي



ملعب السوبر الافريقي

ويطمح الأهلي فى استمرار هيمنته على مستوى السوبر الأفريقي بعد أن تُوج باللقب 8 مرات سابقة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة في تاريخه.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.