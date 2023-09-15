بسبب محمد صلاح..كلوب ينفعل على صحفى

الشارقة - اميمة ياسر - خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ولفرهامبتون تلقى كلوب سؤالًا حول اهتمام الاتحاد المحتمل بضم محمد صلاح في يناير.

وأجاب كلوب على الصحفي قائلًا: “أنت تمزح معي، أليس كذلك؟ بعد أسبوع من إغلاق سوق الانتقالات، تسألني عن الميركاتو في يناير!”.



وأكمل: “لا يمكنك الانتظار حتى ديسمبر لطرح هذه الأسئلة، لست قلقًا ولم يكن الأمر كذلك حتى فتحت الجرح مرة آخرى، لكني لست قلقًا”.

وعند سؤال كلوب حول موقف ظهير ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، وموقفه من المشاركة في مواجهة وولفرهامبتون غدًا.



قال كلوب: إنه غير متاح غدًا، كنا نعرف ذلك من قبل، إنها ليست إصابة سيئة، لكنها إصابة في أوتار الركبة، لم تشفى خلال أسبوعي التوقف.

وأنهى حديثه أن ترينت أرنولد يركض بالفعل لكنه سيبدأ العمل الكروي الأسبوع المقبل.