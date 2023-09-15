في ثوبه الجديد..بالصور "رابطة الأندية" تُعلن جدول مباريات الدور الاول لدوري النيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الدوري المصري في مسماه الجديد "دوري النيل"، لموسم 2023 - 2024.

أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024 عن مواجهات مثيرة في الجولة الأولى من البطولة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز في 18 سبتمبر الجاري، على أن تختتم المسابقة يوم 30 يوليو من العام المقبل.

وجاءت مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري كالتالي:

المقاولون العرب × بلدية المحلة

طلائع الجيش × البنك الأهلي

الداخلية × إنبي

فاركو ×فيوتشر

الأهلي × المصري البورسعيدي

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا

زد × الإسماعيلي

سموحة × الجونة

بيراميدز × الزمالك

مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري المصري