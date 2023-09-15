فانتازي.. تعرف على إصابات ليفربول قبل بداية الجولة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يمتلك نادي ليفربول بعض الغيابات في صفوف الفريق عن مباراة وولفرهامبتون المقرر لها غدا السبت، بسبب الإصابات والايقافات.

اليكم غيابات نادي ليفربول عن مباراة وولفرهامبتون:

ترينت ألكسندر أرنولد

يغيب الظهير الأيمن الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، عن مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بسبب الإصابة.

ومازال اللاعب يتعافى من الإصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها في مباراة فوز الريدز 3-0 على أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي اليوم: "ليس هناك أي قلق، إنه غير جاهز للمشاركة، كنا نعرف ذلك من قبل".. "لم يتدرب مع الفريق بعد وسيستغرق بعض الوقت..إنها ليست أسوأ إصابة في أوتار الركبة يمكن أن تتعرض لها ولكنها إصابة في أوتار الركبة وبالكاد تلتئم خلال أسبوعين وهذا لم يحدث أيضًا".

ابراهيما كوناتي

غاب كوناتي عن آخر مباراتين للريدز قبل فترة التوقف الدولية بسبب إصابة عضلية وغاب عن قائمة فرنسا أيضًا، إلا أنه عاد إلى التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

تياجو الكانتارا

لم يشارك تياجو مع الريدز منذ أن احتاج إلى إجراء عملية جراحية بسبب إصابة في الفخذ مما أبعده عن المشاركة في المباريات الأخيرة من موسم 2022-23.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي اليوم قبل المباراة: "تياجو الكانتارا يركض بدون كرة، وهذا كل شيء يمكنني أن أقوله".

داروين نونيز

كلوب متأكد من أن المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية والتي أدت إلى خروج نونيز بين الشوطين من مباراة أوروجواي ضد الإكوادور في 12 سبتمبر، أنها ليست خطيرة".

وقال المدرب الألماني اليوم 15 سبتمبر: "لم أره بعد، لكن كان بيننا اتصال وقال لي إن الأمر على ما يرام، لكننا سنرى ذلك، وسنجري بعض الأشعات، يجب أن يكون داروين بخير".

فيرجيل فان ديك

سيغيب فان ديك عن زيارة ليفربول إلى وولفرهامبتون، غدا السبت الموافق 16 سبتمبر بسبب الإيقاف.

