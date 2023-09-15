"الماوي" يعلن الانضمام لقائمة فاروق جعفر في انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد الماوي المرشح علي منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا من الكابتن فاروق جعفر المرشح على منصب الرئيس، للانضمام لقائمته.

وقال الماوي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، بأنه سعيد بهذه المكالمة وقرر الانضمام لقائمة فاروق جعفر في الانتخابات المقبلة من أجل خدمة نادي الزمالك.

وأضاف: "تبرعت للنادي بمبلغ 8 مليون جنيه خلال أزمته المالية ولا أحب الظهور بشكل مكثف بحكم أعمالي داخل مصر وخارجها".

وواصل: دعمت النادي في مجلس حسين لبيب، ولم يلقى قبولًا لهوى البعض، إحنا جايين نتكلم في فلوس، النادي مديون بأكثر من مليار

وأكمل: "لم أكن أرغب في النزول للانتخابات، ودعمت النادي وكنت حريص على عدم إذاعة تلك الأنباء، بدفع مستحقات اللاعبين في وقت سابق، عندما رحل مرتضى منصور ولم يكن هناك مليما واحدا، لذلك دعمت بـ 8 مليون جنيه".

وأتم تصريحاته: "لابد أن يكون النادي شركة مستقلة، طرحت تلك الفكرة في وقت سابق، وكانت فكرة صائبة، هناك شركة على أتم استعداد لدعم النادي، دور رجل الأعمال هو جذب أموال بشكل مستمر".