السوبر الإفريقي.. بعثة الأهلي تتحرك نحو ملعب مباراة اتحاد العاصمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، متجهة إلى ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة. وفقا للصفحة الرسمية لنادي الاهلي على "فيس بوك".

وكان قد أدى لاعبو الفريق الأحمر التدريبات الاستشفائية والتمرينات البدنية صباح اليوم، وجاء كل ذلك في إطار البرنامج البدني لإعداد اللاعبين.

واجتمع مارسيل كولر بالفريق قبل التحرك، وعقد المدير الفني محاضرة لمراجعة الحالات الفنية والتكتيكية والتأكيد على أهمية الأدوار المطلوبة من اللاعبين.

جدير بالذكر، يلاقي النادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالسعودية.

