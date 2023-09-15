فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي قبل انطلاقها غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي غدًا السبت، لذا يستعد لاعبو فانتازي الدوري الإنجليزي لاختيار التشكيل الأفضل، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

فانتازي.. أحذر من "روتيشن" لاعبي الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية

فانتازي| جدول مباريات سهل.. أفضل اللاعبين في ليفربول وأستون فيلا ولوتون تاون

فانتازي.. أفضل 15 لاعب لتفعيل خاصية "وايلد كارد

فانتازي.. أفضل 4 مهاجمين تحت الـ7 مليون جنيه إسترليني

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين خط وسط تحت الـ7 مليون جنيه إسترليني

فانتازي| من بينهم صلاح.. أفضل 6 لاعبين خط وسط للجولات القادمة من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. إيفرتون يعلن انتقال لاعب الفريق إلى السعودية

فانتازي.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل إيريك بايلي عن الفريق

فانتازي.. تعرف على التوقيت الأمثل لتفعيل خاصية الوايلد كارد

فانتازي.. أفضل 10 لاعبين لتفعيل الوايلد كارد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز

فانتازي.. آخر تطورات إصابة ترينت ألكسندر أرنولد

فانتازي.. كلوب يكشف تطورات إصابة ألكسندر أرنولد

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين "دفرنشال" للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز

فانتازي.. يورجن كلوب يكشف آخر تحديثات إصابة ألكسندر أرنولد

فانتازي.. تعرف على إصابات ليفربول قبل بداية الجولة الخامسة