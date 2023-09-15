كأس السوبر الإفريقي.. حافلة الأهلي تصل ملعب المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

وصلت منذ قليل حافلة فريق النادي الأهلي إلى استاد الملك فهد الدولي لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة، المقرر لها التاسعة مساء بتوقيت مصر. وفقا لقناة النادي الأهلي.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرضية الملعب قبل عملية الإحماء التى تسبق المباراة.

وعقد كولر، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل تحرك الحافلة إلى ملعب المباراة.

قبل المحاضرة، خاض لاعبو الفريق التدريبات الاستشفائية والتمرينات البدنية الخفيفة صباح اليوم، وجاء كل ذلك في إطار البرنامج البدني لإعداد اللاعبين للمباراة.