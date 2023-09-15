كولر يعاين أرضية ملعب أستاد الملك فهد قبل مباراة اتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني علي معاينة أرضية ملعب أستاد الملك فهد الدولي بالطائف قبل انطلاق مباراة اتحاد العصامة في نهائي كأس السوبر الإفريقي. وفقا لما ذكره مراسل الأهلي على قناة النادي.

وكان قد وصلت حافلة النادي الأهلي منذ قليل استاد الملك فهد الدولي لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة، المقرر لها التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وأدى لاعبو الفريق الأحمر التدريبات الاستشفائية والتمرينات البدنية صباح اليوم، وجاء كل ذلك في إطار البرنامج البدني لإعداد اللاعبين.

واجتمع مارسيل كولر بالفريق قبل التحرك إلى ملعب المباراة، لمراجعة الحالات الفنية والتكتيكية والتأكيد على أهمية الأدوار المطلوبة من اللاعبين.