شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على اتحاد العاصمة في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الأهلي عن تعزيز رقمه القياسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، عندما يلتقي مساء اليوم الجمعة شقيقه اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي النسخة رقم 32 بمدينة الطائف السعودية.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية،

يعتبر الأهلي البطل التاريخي لكأس السوبر الأفريقي، حيث حقق 8 ألقاب على مر تاريخه، من أصل 10 مرات نافس فيها على لقب البطولة.

وتبلغ القيمة التسويقية للاهلى 29.90 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لبطل الجزائر 9.60 مليون يورو.

ورغم أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الأفريقي بـ8 مرات، لكن المواجهة الجزائرية المصرية الوحيدة له شهدت تعرضه للخسارة حينما واجه وفاق سطيف الجزائري فى 2015 وخسر بركلات الترجيح .