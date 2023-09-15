شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا يزور بعثة مودرن فيوتشر قبل مواجهة سينجيدا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

زار شريف إسماعيل، سفير مصر في بتنزانيا، بعثة فريق مودرن فيوتشر، فى مقر تدريب الفريق، بالعاصمة التنزانية دار السلام، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام فريق سينجيدا بالكونفدرالية ، وذلك من أجل الإطمئنان على أفراد البعثة وتسهيل كافة الإجراءات.

وحضر سفير مصر بتنزانيا لمقر بعثة الفريق برفقة نائبه المستشار عمر سليم، وعضو السفارة أحمد عامر.

وكان في استقبال وفد سفارة مصر بتنزانيا، أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي، وعلاء ميهوب مدير الكرة.

ويستضيف فريق سينجيدا التنزاني نظيره فريق مودرن فيوتشر بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ سبتمبر على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.