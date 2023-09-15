شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى.. توافد جماهير الأهلى لملعب الملك فهد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوافد جماهير مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي والمقرر لها التاسعة مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية وتتزايد الاعداد كلما اقتربت صافرة البدايه خاصة من قبل جماهير المارد الاحمر المتواجدة في المملكة او الوافدة من مصر وجميع انحاء الوطن العربي .

توجهت حافلة النادي الاهلي من مقر إقامة الفريق بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري في ملعب الملك فهد الدولي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في مدينة الطائف السعودية. ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

ستكون مواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة هي رقم 17 في تاريخ المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي، والسادسة على التوالي.

ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.